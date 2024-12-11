Samsun'da 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.L. (33), polisin takibi sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Suçlusu Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
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