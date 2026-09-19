Uyuşturucu suçundan 33 yıl 10 ay 5 gün cezasıyla aranan hükümlü Antalya'da yakalandı

Antalya'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 33 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F.A.'nın kentte olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan ortak çalışmada, 33 yaşındaki A.F.A.'nın Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki bir adreste kaldığı tespit edildi. Belirlenen adreste yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin ardından Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi.