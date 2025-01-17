Samsun'da uyuşturucu suçundan 7 yıl 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu suçundan 7 yıl 20 gün hapis cezasıyla aranan O.E.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen O.E.T. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu suçundan hapis cezası alan şahıs yakalandı - Son Dakika
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