Uyuşturucu Suçundan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Suçundan Hükümlü Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Hükümlü Yakalandı
27.06.2026 12:34
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Aydın'da jandarma, uyuşturucu suçundan aranan A.D.'yi yakalayarak cezaevine gönderdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen faaliyet kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda, Çapahasan Mahallesi'nde 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Suçundan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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