Uyuşturucu Taciri Yakalandı
12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.E., JASAT ekibinin operasyonuyla Bayburt'ta yakalandı.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (42), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerince yakalanan R.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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