Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye 12 Yıl Hapis Cezası

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.Y. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında R.Y. mahkemece, 12 yıl 6 ay hapis ile 125 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, R.Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN