Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede S.G., isimli şahsın uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İhsaniye ilçesi Yukarıtandır köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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