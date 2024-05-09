Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı

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Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmasıyla gündeme gelen şarkıcı Kalben Sağdıç, adli kontrol şartıyla serbest kalır kalmaz sosyal medya hesabından video paylaştı. Kalben, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İYİYİM, DAHA DA İYİ OLACAĞIM"

"Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım.. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım.. Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım.. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım.. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum"

15 GRAM SKUNK YAKALATTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kalben'in Cihangir'deki evinde 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan skunk adlı uyuşturucu ele geçirmişti. Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı ortaya çıkmıştı.

Polisteki ifadesinde uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söylediği belirtilen Kalben bir gece emniyette kaldıktan sonra evine geçti.