Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı - Son Dakika
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Dünya

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı.

20.05.2024 14:00
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7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinliyi katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için hesap vakti geldi.

SAVAŞ SUÇU İDDİALARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'yi kan gölüne çeviren Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hamas lideri Yahya Sinvar ve Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Deif için savaş suçu iddiaları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

"CEZAİ SORUMLULUK İÇİN MAKUL GEREKÇELER VAR"

Mahkeme, Netanyahu'nun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarda cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler olduğunu bildirdi.

Mahkeme savcısı ayrıca, 7 Ekim'de İsrail'de düzenlenen saldırılarda rol oynadıkları iddiasıyla Hamas'ın önde gelen üç militanı hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

ULUSLARARASI CEZA MAHKMESİ NEDİR?

Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu olmak üzere dört suç tipi için yargılama yetkisine sahiptir.

1 Temmuz 2002 tarihinde kurulmuş ve 11 Mart 2003 tarihinde çalışmaya başlamıştır. Mahkeme binası "Ev Sahipliği Anlaşması" yaptığı Hollanda'nın Lahey kentinde bulunuyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi yargılamasında, suçun faili eğer kendi uyruğunda olduğu devletin yargılamasına tabi olmuşsa, bu durumda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez yargılanması söz konusu olamayacaktır. Bunun sebebi ise; bir kişi bir suç için iki kez yargılanmaz (non bis in idem ilkesi).

Roma Statüsü suçları, mahkemenin nasıl çalışacağını ve devletlerin mahkeme ile işbirliği için ne yapmaları gerektiğini tanımlar. Statü gereğince, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin faaliyete geçebilmesi için 60 ülkenin onayı beklendi ve 11 Nisan 2002 tarihinde söz konusu 60 onaya ulaşıldı. 15 Nisan 2015 tarihi itibarıyla 139 devlet tarafından imzalamış ve 123 devlet tarafından onaylanmıştır. Roma Statüsü'nü imzalamak onaylamak anlamına gelmemektedir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı

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Son Dakika Dünya Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı - Son Dakika

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    Yorumlar (21)

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