Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti - Son Dakika
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Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan'daki temaslarının dönüşünde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kaza sonrası uçağın düştüğü bölgeye giden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, enkazın başında çalışma yapan ekiplere yardım teklif etti.

20.05.2024 14:29
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de içinde bulunduğu helikopter; sis, rüzgar ve şiddetli yağış gibi zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide düştü. Kazada İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al Haşim ve beraberindeki yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetti.

FULYA ÖZTÜRK, EKİPLERE YARDIM TEKLİF ETTİ

Gündeme bomba gibi düşen bu olay sonrası bölgeye giden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, son gelişmeleri ekran başındakilere aktarmaya çalıştı. Fulya Öztürk'ün helikopterin enkazına fazla yaklaşması üzerine ekipler uyarıda bulunmak zorunda kaldı. Bu esnada durumu kurtarmaya çalışan Öztürk, ekiplere yardım teklif etti.

"VAR MI YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY?"

Türk televizyonlarında ilk defa helikopterin enkazını canlı olarak ekrana getirdiklerini ifade eden Öztürk, yetkililerden uyarı alması üzerine "Var mı bir ihtiyaç, yapabileceğimiz bir şey?" diyerek enkazın başındakilere yardım teklif etti.

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Son Dakika Yaşam Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • BY LEON: fuly ne işin var tozlu dumanlı dağlarda bre 0 0 Yanıtla

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