Üzerinden traktör geçen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana gelen kazada traktörün üzerinden geçtiği çocuk ağır yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi.
Sokakta seyreden Sezai P. Yönetimindeki 16 KFZ 94 plakalı traktör, sürücünün fark edemediği sokakta oynayan yaşındaki Alparslan Ö.'nün üzerinden geçti. Acılar içinde ağlayan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Üzerinden traktör geçen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören apartmana İstanbul Valiliği tarafından giriş izni verildi. Sinan Apartmanı'ndaki elektrik ve su bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bina sakinleri bir haftanın ardından dairelerine girebildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir minibüsün yol kenarına devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyü yakınındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen silahlı kavgada baba Vahdettin, anne Melek ile Mevlüt Çelik hayatını kaybetti, Selçuk Çelik ise yaralandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?