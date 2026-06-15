Uzlaştırmacılar Günü Bandırma'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzlaştırmacılar Günü Bandırma'da Kutlandı

Uzlaştırmacılar Günü Bandırma\'da Kutlandı
15.06.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'da düzenlenen programda uzlaştırmanın ceza adaletindeki önemi vurgulandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü dolayısıyla Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından program düzenlendi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, Bandırma Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kahyaoğlu, Bandırma Uzlaştırma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Küçükçakır, kurum müdürleri ve uzlaştırmacılar katıldı.

Programda konuşan Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt ile Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Küçükçakır, uzlaştırma kurumunun ceza adalet sistemi içerisinde uyuşmazlıkların klasik yargılama yöntemleri dışında çözüme kavuşturulmasını amaçlayan önemli alternatif çözüm yollarından biri olduğunu belirtti.

Konuşmalarda, uzlaştırmanın toplumsal barışın güçlendirilmesine, mağdurun zararının giderilmesine, taraflar arasında uzlaşma kültürünün geliştirilmesine ve adalete erişimin kolaylaştırılmasına önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Ayrıca soruşturma dosyalarının önemli bir kısmının yargılama sürecine intikal etmeden çözüme ulaştırılmasına imkan sağlayarak yargının iş yükünün azaltılmasına katkı sağladığı vurgulandı.

Program sonunda, uzlaştırma faaliyetlerinde görev alan uzlaştırmacılara teşekkür belgeleri verilirken, üstün başarı gösteren uzlaştırmacılara plaket takdim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Politika, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uzlaştırmacılar Günü Bandırma'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı
ABD Başkanı Trump’tan Lübnan’a saldıran İsrail’e tepki ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki
Mbappe’den N’Golo Kante’ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile... Mbappe'den N'Golo Kante'ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile...
İtalya’da eski general Meloni’ye resmen savaş açtı İtalya'da eski general Meloni'ye resmen savaş açtı
Galatasaray’da Nelsson defteri kapandı Bu parayı veren imzayı attırır Galatasaray'da Nelsson defteri kapandı! Bu parayı veren imzayı attırır

15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:54
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti Fatih Terim’den ezber bozan çıkış
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 15:29:46. #7.13#
SON DAKİKA: Uzlaştırmacılar Günü Bandırma'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.