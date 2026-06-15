Uzlaştırmacılar Günü Bandırma\'da Kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü dolayısıyla Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından program düzenlendi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, Bandırma Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kahyaoğlu, Bandırma Uzlaştırma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Küçükçakır, kurum müdürleri ve uzlaştırmacılar katıldı.

Programda konuşan Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt ile Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Küçükçakır, uzlaştırma kurumunun ceza adalet sistemi içerisinde uyuşmazlıkların klasik yargılama yöntemleri dışında çözüme kavuşturulmasını amaçlayan önemli alternatif çözüm yollarından biri olduğunu belirtti.

Konuşmalarda, uzlaştırmanın toplumsal barışın güçlendirilmesine, mağdurun zararının giderilmesine, taraflar arasında uzlaşma kültürünün geliştirilmesine ve adalete erişimin kolaylaştırılmasına önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Ayrıca soruşturma dosyalarının önemli bir kısmının yargılama sürecine intikal etmeden çözüme ulaştırılmasına imkan sağlayarak yargının iş yükünün azaltılmasına katkı sağladığı vurgulandı.

Program sonunda, uzlaştırma faaliyetlerinde görev alan uzlaştırmacılara teşekkür belgeleri verilirken, üstün başarı gösteren uzlaştırmacılara plaket takdim edildi. - BALIKESİR