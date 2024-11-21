Uzman Çavuş, Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Uzman Çavuş, Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Uzman Çavuş, Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Iğdır'da Uzman Çavuş Ferdi Bağcı, boşanma aşamasındaki eşi Esra Bağcı'yı otomobilde tartıştıktan sonra bıçakla öldürdü. Olay sonrası jandarmaya teslim olan Ferdi Bağcı gözaltına alındı.

21.11.2024 19:24  Güncelleme: 19:25
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IĞDIR'da Uzman Çavuş Ferdi Bağcı (32), otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esra Bağcı'yı (25) bıçak darbeleriyle öldür. Olaydan sonra jandarmaya giden Bağcı, eşini öldürdüğünü belirterek teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde, Yeni Mahalledeki belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu yolda meydana geldi. İddiaya göre Uzman Çavuş Ferdi Bağcı, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Esra Bağcı'yı konuşmak için otomobile bindirerek götürdü. Bir süre sonra Ferdi Bağcı, otomobili durdurarak eşi ile konuşmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ferdi Bağcı, 2 yaşındaki çocuğunun annesi olan Esra Bağcı'ya bıçakla saldırdı. Otomobilden kaçmaya çalışan Esra Bağcı, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

JANDARMA TESLİM OLDU

Esra Bağcı'yı olay yerinde kanlar içerisinde bıraktıktan sonra jandarmaya giden Ferdi Bağcı, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. İhbar üzerine jandarma eşliğinde olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ferdi Bağcı gözaltına alınırken, Esra Bağcı'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uzman Çavuş, Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

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