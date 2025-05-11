Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı - Son Dakika
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Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı

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İstanbul'da klasik bir aracı teslim alan vale geri manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybederek başka bir araca çarptı. Maddi hasar meydana gelen kazada araç sahibi o anları çaresizlikle izledi.

11.05.2025 11:03  Güncelleme: 11:16
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İstanbul'da bir restoranda vale hizmeti sırasında gerçekleşen kazada, geri manevra yapan görevli, bir anda kontrolü kaybedince park halindeki bir araca çarptı.

ARAÇ SAHİBİ KAZAYI ÇARESİZ GÖZLERLE İZLEDİ

Kazanın meydana gelişini anbean izleyen araç sahibi, ellerini başına götürerek büyük üzüntü yaşadı. Kazanın hemen ardından valenin yanına giden araç sahibi, şoke giren valeyi yatıştırmaya çalıştı.

KLASİK ARACIN SADECE TAMPONU EĞİLDİ

Kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, klasik Mercedes'in son sürat çarptığı aracın ciddi hasar aldığı klasik aracın ise sadece tamponunun ezildiği görüldü.

"KAZA ANINDA ADETA KİLİTLENDİ"

Sosyal medya hesabından kazaya ilişkin bir açıklama yapan araç sahibi, "Geçen akşam yemek için gittiğimiz restoranın valesi maalesef son gaz geriye doğru fişek gibi giderek park halindeki bir Vito'ya çarptı... Her ne kadar "gazdan ayağını çeeek" diye bağırmış olsam da genç kardeşimiz adeta kilitlendi. Çok daha büyük bir felaketle olayın sonuçlanmış olmasına şükrederek vale görevi yapan genç kardeşimizi iki araç sahibi olarak yatıştırdık. Böyle araçları aslında valeye vermemek lazım ama benim de boşluğuma geldi dostlar... Ben dersimi aldım. "Amma kıymetli araban varmış." eleştirilerini göze alarak bundan sonra kendim park edeceğim...Vale şirketi zararı karşılayacağını beyan etti. Tesellimiz kimsenin yaralanmamış olması. Sizce ne oldu da vale bu şekilde çarptı?" paylaşımını yaptı.

Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Alper Elma:
    bunun gibi valeler yüzünden uzun zamandır arabanın anahtarını valeye vermemeye çalışırım nereye parkedilecekse ben parkedeyim diye sabit kalacak yerin varsa bırakayim diyorum yoksa gerekirse sokaklarda kendim park yeri arayıp bulursam koyarım yoksa anahtar vermeyin tavsiye etmiyorum bu küçük mevzular büyük mevzularin temelini atar 76 2 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Vale saçmalığına son verilmesi lazım. Mekanın otoparkı yok ama valesi var? Üstüne arabamı sürüyor, kafasına göre kamusal alanda boş ger bulduğunda parkediyor ve ben para ödüyorum! 50-100 lirayı bırak abi vale ücreti 200 diyolar bide ?? yakında vale otopark derler. 29 2 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Liyakatsizlik her tarafta karşına çıkıyor maalesef. 21 1 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Birde Mercedes SL Alman Oldtimer Araba fanatikler görmesin, üzüntüden ömür boyu içerler :( 10 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Araç eski vale yeni model olunca genleri birbirine uyuşmadı uyuşmayınca olanlar oldu işte. 4 0 Yanıtla
  • fatih tarazan:
    Pedal takili kaldi sanki gazdan cekip frene bassa vitesten atsa olurdu panik ve usta olmayan şoforluk 2 0 Yanıtla
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