Vali Aydoğdu Özel Harekatla Sahur Yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ramazan ayı dolayısıyla Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek görevli polislerle sahur yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aydoğdu sahur programında özel harekat personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, Ramazan ayında artan hassasiyetler çerçevesinde alınan güvenlik tedbirleri ve sahadaki uygulamalar ele alındı.

Görev başındaki polislerle aynı sofrayı paylaşan Aydoğdu, emniyet teşkilatının gece gündüz milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını belirtti.

Aydoğdu, "Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yapan Özel Harekat polislerimizle sahur sofrasında bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, personel açısından moral ve motivasyon kaynağı olduğu kaydedildi. - ERZİNCAN