Vali Baruş, Jandarma'nın 187. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Vali Baruş, Jandarma'nın 187. Yılını Kutladı

Vali Baruş, Jandarma\'nın 187. Yılını Kutladı
12.06.2026 13:09
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu ve beraberindeki personeli makamında kabul etti. Vali Baruş, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anarak tüm jandarma personeline başarılar diledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu ve beraberindeki jandarma personelini makamında kabul etti.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Köklü geçmişi, üstün görev anlayışı ve milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca yürüttüğü hizmetleriyle devletimizin en önemli kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Valimiz Sayın Aydın Baruş, görevleri başında şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad etti. Milletimizin emniyeti, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın huzuru için gece gündüz demeden görev yapan tüm jandarma personelimize çalışmalarında başarılar diliyor, Jandarma Teşkilatımızın 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Albay, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Baruş, Jandarma'nın 187. Yılını Kutladı - Son Dakika

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