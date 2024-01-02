 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu'yu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu'yu ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu'yu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İlçe ziyaretleri kapsamında İncesu'yu ziyaret eden Vali Çiçek, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Ayrıca, İncesu Kadın Kooperatifi, ADEM ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu'nu ziyaret eden Vali Çiçek, şehit olan Piyade Er Şahin Kocabey'in ailesini de ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu\'yu ziyaret etti
02.01.2024 - 17:58,
Abone Ol

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu'yu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İlçe ziyaretleri kapsamında İncesu'yu ziyaret eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilk olarak İncesu Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakamlığa gelişi sırasında Vali Gökmen Çiçek'i Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve ilçe protokolü karşıladı.

İlçenin 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılında yapılacak olan çalışmaları hakkında Kaymakam Aydın Göçer'den bilgiler alan Vali Çiçek, Kaymakamlık ziyaretinin ardından İncesu Belediyesi'ne geçti.

İncesu Belediyesinde Başkan Mustafa İlmek'ten ilçenin altyapı ve üst yapı çalışmaları ile belediyenin faaliyet alanlarındaki çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Çiçek, "Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın uyumlu çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum." dedi

Belediye ziyareti sonrasında İncesu meydanında bulunan çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet eden Vali Gökmen Çiçek, vatandaşların taleplerini ve isteklerini dinleyerek, çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek, vatandaşlarla sohbet sonrasında sırasıyla İncesu Kadın Kooperatifi, İncesu Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu'nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

İlçe ziyaretinin sonunda 1998 yılında şehit olan Piyade Er Şahin Kocabey'in Saraycık Mahallesinde bulunan ailesini ziyaret eden Vali Çiçek ilçeden ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayseri Valiliği, Mustafa İlmek, Gökmen Çiçek, İncesu, Belediye, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu'yu ziyaret etti - Son Dakika


17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35
New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı

Son Dakika
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 18:45:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu'yu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement