Vali Masatlı\'dan Cilvegözü Ziyareti

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'nı ziyaret ederek Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüş Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Masatlı, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'nda yürütülen gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin yetkililerden kapsamlı bilgi aldı. Merkezde gerçekleştirilen incelemelerde, ülkelerine dönüş yapan Suriyelilere sunulan hizmetler ve sürecin işleyişi değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında ülkelerine dönüş yapan Suriyelilerle de bir araya gelen Vali Masatlı, vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. - HATAY