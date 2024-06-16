Vali Yunus Sezer, Sinekli Hudut Karakolu'nu ziyaret etti

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Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki Sinekli Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek birtakım incelemelerde bulunan Vali Yunus Sezer, sınır güvenliği ve yapılan faaliyetler ile ilgili yetkililerden bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla Yunanistan sınırında bulunan Sinekli Hudut Karakolu'nda görev yapan kahraman Mehmetçik ile bir araya geldi. Karakol ziyaretinde Mehmetçikler ile sohbet eden Vali Sezer, Türk milletinin her bir ferdinin Mehmetçik ile gurur duyduğunu belirtti. Vali Sezer incelemelerinin ardından çalışmalarla ilgili yetkililer konuştu, güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi. - EDİRNE