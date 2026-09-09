Van Çaldıran'da ot yığınında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Takindere Mahallesi'nde araziye bırakılmış kuru otlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangını çevre evlere sıçramadan söndürdü.
Van'ın Çaldıran ilçesinde araziye bırakılmış ot yığınında çıkan yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Takindere Mahallesi'nde araziye bırakılmış kuru otlar henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 1 saatlik müdahale sonucu çevre evlere sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: İHA
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