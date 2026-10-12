Van Çaldıran'da tarihi eser operasyonunda 529 Roma sikkesi ele geçirildi - Son Dakika
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Van Çaldıran'da tarihi eser operasyonunda 529 Roma sikkesi ele geçirildi

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Van Çaldıran\'da tarihi eser operasyonunda 529 Roma sikkesi ele geçirildi
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Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonunda Roma dönemine ait 529 sikke ve 3 metal dedektörü ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, tarihi eserler Van Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Roma dönemine ait 529 adet sikke ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "Tarihi Eser" kaçakçılığı suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar esnasında Çaldıran ilçesi Burçakalan Mahallesi'nde icra edilen operasyonda Roma dönemine ait 529 adet sikke ve 3 adet metal dedektörü ele geçirildi. Şüpheli K.B. (E/38) isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmış, tarihi eserler Van Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
Kültür Sanat3. SayfaJandarmaÇaldıranGüvenlikAS RomaVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van Çaldıran'da tarihi eser operasyonunda 529 Roma sikkesi ele geçirildi - Son Dakika
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