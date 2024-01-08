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Van'da 29 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 29 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 29 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı ifade edildi.

Van\'da 29 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
08.01.2024 - 09:36,
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 29 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 29 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 29 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 29 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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