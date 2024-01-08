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Van'ın Başkale ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'ın Başkale ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza sonucu 9 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde buzlanmanın etkisiyle kayarak yoldan çıkıp kanala uçan iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van\'ın Başkale ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza sonucu 9 kişi yaralandı
08.01.2024 - 22:08,  Güncelleme: 22:08
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Van'ın Başkale ilçesinde buzlanmanın etkisiyle kayarak yoldan çıkıp kanala uçan iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza bugün akşam saatlerinde Van-Başkale Karayolu Güzeldere mevkiinde meydana geldi. Soğuk havanın etkisiyle buzla kaplanan yolda Van istikametinden Başkale istikametine giden kamyonet ve otomobilin arka arkaya kanala uçması sonucu ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bulundukları araçlardan çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Başkale ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika


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