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Van'da çığ düştü

Van'ın Saray ilçesinde yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. Yaralanan olmazken, çalışmalar devam ediyor.

25.12.2023 - 17:33,
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Van'da iş makinesinin üzerine çığ düştü

VAN - Van'ın Saray ilçesinde yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Van'da dün etkili olan ve 451 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapatan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının durmasıyla sabah saatlerinde yol açma çalışmasına başlayan Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. Saray ilçesine bağlı Turan Mahallesi yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu yaralanan olmazken, bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van\'da çığ düştü
Kaynak: İHA
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