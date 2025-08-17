Van'ın Tuşba ilçesindeki çöp toplama merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Alınan bilgilere göre yangın, Seyrantepe Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bulunan çöp toplama merkezinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da Çöp Toplama Merkezinde Yangın - Son Dakika
