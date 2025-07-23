Van\'da Elektrik Kontağından Yangın Çıktı

Van'ın Özalp ilçesindeki bir evde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Yukarı Koçkıran Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Çavaş isimli şahsa ait evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev tamam yandı. - VAN