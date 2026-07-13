Eski belediye başkanının kullandığı araç takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Eski belediye başkanının kullandığı araç takla attı: 4 yaralı

Eski belediye başkanının kullandığı araç takla attı: 4 yaralı
13.07.2026 17:30  Güncelleme: 17:34
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Van'ın Özalp ilçesinde eski belediye başkanı Zeki Erbulun'un kullandığı otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde eski belediye başkanının kullandığı aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Özalp ilçesine bağlı Sağmalı Mahallesi Tepecik mevkiinde meydana geldi. Bir dönem belde olan Sağmalı'nın eski belediye başkanı Zeki Erbulun'un kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Plakası henüz öğrenilemeyen araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Yaşam, Özalp, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski belediye başkanının kullandığı araç takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

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