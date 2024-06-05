Van'da gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Van'da gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Başkale kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen 'Bozdoğan-41' operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda, teröristlerden birinin sözde sorumlu düzeydeki İlyas Ayaz olduğu belirlendi.

05.06.2024 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Başkale kırsalında jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-41' operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Başkale kırsalında "Bozdoğan-41" operasyonu düzenlendi. SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 BTÖ mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğu tespit edildi. Diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları ise devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Jandarma, Başkale, Van, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
07:39 CHP’li Başarır’dan Hakkari tepkisi: Melih Gökçek’in yerine neden kayyum atamadınız CHP'li Başarır'dan Hakkari tepkisi: Melih Gökçek'in yerine neden kayyum atamadınız?
01:08 Genç kızdan geriye çok sevdiği motoruyla çekilen fotoğrafları kaldı Genç kızdan geriye çok sevdiği motoruyla çekilen fotoğrafları kaldı
23:06 İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı
23:05 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafı ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
08:21 Yemekteyiz’de tansiyon yükseldi Yarışmacılara kızan Zuhal Topal, masayı terk etti Yemekteyiz'de tansiyon yükseldi! Yarışmacılara kızan Zuhal Topal, masayı terk etti
08:09 Uyandıklarında kendilerini denizin ortasında buldular 4 arkadaşın maceralı gecesi Uyandıklarında kendilerini denizin ortasında buldular! 4 arkadaşın maceralı gecesi
00:02 Utanması gereken öğrenci değil öğretmen Sınavda tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunu ödüllendirdiler Utanması gereken öğrenci değil öğretmen! Sınavda tüm soruları yanlış cevaplayan kız çocuğunu ödüllendirdiler
23:59 Maltepe’de bomba ihbarı Ekipler harekete geçti Maltepe'de bomba ihbarı! Ekipler harekete geçti
23:51 A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 09:06:39. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement