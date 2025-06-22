Van\'da Hurdacılar Sitesi\'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Van'ın Tuşba ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Tuşba Hurdacılar Sitesi'nde meydana geldi. Hurda işletmesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın, çevre iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, hurda malzeme yandı. - VAN