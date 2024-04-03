Van\'da izinsiz gösteriler devam ediyor

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Van'da dün başlayan izinsiz gösteriler bugün de devam ediyor.

DEM Parti öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Fekiye Teyran Parkı'nda yapılan, CHP ve TİP ile bazı STK temsilcilerinin destek verdiği açıklamanın ardından yine olaylar çıktı. Polis ekiplerinin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi kentin değişik noktalarında devam ediyor. - VAN