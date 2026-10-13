Van\'da jandarma 34 kilo 202 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi, şüpheli tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 34 kilo 202 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Van Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini Önlemeye Yönelik" kapsamlı çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timi tarafından İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi'nde icra edilen operasyonda, M.Y. (E/39) isimli şahsın yurt dışından getirdiği değerlendirilen üç ayrı bidon içerisinde 34 kilo 202 gram sıvı metamfetamin ele geçirilmiştir. Şüpheli M.Y. gözaltına alınarak sevk edildiği Van Cumhuriyet Başsavcılığındaki adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Van Cezaevine konulmuştur" denildi.