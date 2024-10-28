Van'da Jandarma Denetimleri: 82 Gözaltı, 10 Tutuklama - Son Dakika
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Van'da Jandarma Denetimleri: 82 Gözaltı, 10 Tutuklama

Van\'da Jandarma Denetimleri: 82 Gözaltı, 10 Tutuklama

Van'da jandarma denetimlerinde 82 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. 681 sürücüye ceza kesildi.

28.10.2024 13:28
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Van'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimler sonucu gözaltına alınan 82 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 21-27 Ekim 2024 tarihleri arasında 2 bin 236 devriye icra edilmiş, 71 bin 219 şahıs ve 69 bin 824 araç kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 12, hırsızlık suçundan 8, uyuşturucu madde suçundan 2, kaçakçılık suçundan 3 ve diğer suçlardan 57 şahıs olmak üzere toplam 82 şahıs yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

"Van'da 681 sürücü ve araca 1 milyon 644 bin 837 TL idari para ceza tutanağı tanzim edildi"

VAN (İHA) - Van'da jandarma trafik ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimler sonucu 283 araç kontrol edilirken, 681 sürücü ve araca 1 milyon 644 bin 837 TL idari para ceza tutanağı tanzim edildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı, yol kullanıcılarına yönelik 21-27 Ekim 2024 tarihleri arasında icra edilen trafik denetimlerinde; bin 283 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. Denetimler sırasında 15 bin 283 araç kontrol edilirken, 681 sürücü ve araca 1 milyon 644 bin 837 TL idari para ceza tutanağı tanzim edildi, Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 164 araç trafikten men edildi. 118 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 259 bin 434 TL idari para ceza tutanağı tanzim edilmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda; trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği yol kesimlerinin ifade edilmesi amacıyla kullanılan, belli kaza türünün yoğunlaştığı yol kesimi ve noktaların "Kaza Kara Noktası" olarak tabir edilen yerlerin belirlenmesi ve iyileştirilmesi önem kazanmış olup; sürekli, etkin ve yoğun trafik denetim faaliyetlerine ağırlık verilmiştir" denildi.

"Hırsızlık suçundan 20 yıl 47 ay 65 gün aranması bulunan şüpheli tutuklandı"

VAN (İHA) - Van'da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son bir haftada yapılan denetimler sonucu gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca 21-27 Ekim 2024 tarihleri arasında Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından; icra edilen çalışmalar sonucu kilitlenmek sureti ile muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık 20 yıl 47 ay 65 gün, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 4 yıl, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama 9 yıl 1 ay 7 gün, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması 4 yıl 2 ay, dolandırıcılık 3 yıl 4 ay, ve değişik suçlardan yakalama kararı ile aranan toplam 16 kişi

Yakalandı. Jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca 5 şahıs tutuklanmış 11 şahıs ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için "Huzurunuz, Mutluluğumuzdur" parolası ile çalışmalarımız artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Jandarma Denetimleri: 82 Gözaltı, 10 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Jandarma Denetimleri: 82 Gözaltı, 10 Tutuklama - Son Dakika
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