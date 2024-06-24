Van'da Jandarma Operasyonu: 14 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Jandarma Operasyonu: 14 Kişi Tutuklandı

Van\'da Jandarma Operasyonu: 14 Kişi Tutuklandı

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda farklı suçlardan aranan 90 kişinin yakalandığı ve 14 kişinin tutuklandığı bildirildi. Operasyonlar kapsamında 3 bin 695 devriye icra edilirken, 151 bin 832 kişi ve 146 bin 142 araç kontrol edildi.

24.06.2024 10:55
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 10 - 23 Haziran 2024 tarihleri yürütülen faaliyetlerde 3 bin 695 devriye icra edildiği belirtildi. 151 bin 832 şahıs ve 146 bin 142 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 26, hırsızlıktan 5, uyuşturucudan 2, kasten öldürme 1, cinsel 2 ve diğer suçlardan 54 şahıs olmak üzere toplam 90 şahıs yakalanmış olup 14'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Jandarma Operasyonu: 14 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Jandarma Operasyonu: 14 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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