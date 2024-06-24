Van\'da Jandarma Operasyonu: 14 Kişi Tutuklandı

3.Sayfa

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 14 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 10 - 23 Haziran 2024 tarihleri yürütülen faaliyetlerde 3 bin 695 devriye icra edildiği belirtildi. 151 bin 832 şahıs ve 146 bin 142 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 26, hırsızlıktan 5, uyuşturucudan 2, kasten öldürme 1, cinsel 2 ve diğer suçlardan 54 şahıs olmak üzere toplam 90 şahıs yakalanmış olup 14'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN