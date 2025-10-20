Van\'da Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bir markette kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığının yaptığı çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen İpekyolu ilçesi Karpuzalanı Mahallesi'ndeki bir markette icra edilen arama faaliyeti sonucunda suçta kullanılan; 2 adet 1000 Litrelik musluklu tank (1200 litre motorin), 18 adet 50 litrelik jelikan, 5 adet varil, 8 adet ölçü kabı, 1 adet elektrikli dinamo ele geçirilerek, şüpheli M.B. (48) hakkında adli işlem yapılmış, ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığından idari işlem yapılmıştır" denildi. - VAN