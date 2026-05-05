Van\'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu Oruçlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN