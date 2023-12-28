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Van'da kopya operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
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Van'da kopya operasyonu: 17 gözaltı

Van'ın Özalp ilçesinde Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-sınav (e-MTSK) öncesi yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kopya düzeneği ile sınava girmeye çalışan 9 kişi ve organizatör olarak tespit edilen 4 kişi yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında kulak içi kulaklık cihazları, gizli kamera düzeneği ve iletişim kurmaya yarayan elektronik cihazlar bulunuyor. Toplamda 17 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Van\'da kopya operasyonu: 17 gözaltı
28.12.2023 - 00:07,
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Van'da kopya operasyonu: 17 gözaltı

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-sınav (e-MTSK) öncesi yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Özalp ilçesinde Motorlu Taşıt Sürücü

Kursiyerleri e-Sınav (e-MTSK) sınavı öncesi çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde iki ayrı okulda üzerlerinde kopya düzeneği ile sınava girmeye çalışan 9 şahıs ve sınav merkezi çevresinde olup organizatör olarak tespit edilen 4 şahıs üzerinde yapılan aramada kopya düzeneği olarak değerlendirilen; 9 adet kulak içi kulaklık cihazı, 8 adet koli bandına sarılı vaziyette gizli kamera düzeneği, 8 adet iletişim kurmaya yarayan elektronik cihaz, 6 adet wifi cihazı, 3 adet sim kart kılıfı, 1 adet kulak içi kulaklık kılıfı, 1 adet gizli kamera düzeneği kılıfı ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili devam eden çalışmalar kapsamında kopya düzeneği sağlayan ve yönlendiren 4 şahıs olmak üzere toplam 17 şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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Van Emniyet Müdürlüğü, Özalp, Van, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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