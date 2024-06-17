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Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 24 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 20, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs olmak üzere toplam 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN