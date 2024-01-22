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Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçakçılığı Malzemeleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçakçılığı Malzemeleri Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 79 adet cep telefonu, 167 adet cep telefonu aksesuarı, 258 adet elektronik sigara, 12 adet ses ve görüntü kayıt cihazı ile 2 adet sahte pasaport ele geçirildi. Toplamda 6 olayda 13 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

Van\'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçakçılığı Malzemeleri Ele Geçirildi
22.01.2024 - 09:21,
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda gümrük kaçakçığı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 79 adet cep telefonu, 167 adet cep telefonu aksesuarı, 258 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. 6114 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda ise 12 adet ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Resmi Belgede Sahtecilik suçundan da 2 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 6 olay kapsamında 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Van, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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