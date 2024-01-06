 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayeti olan hasta helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayeti olan hasta helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı

Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Başkale Devlet Hastanesine başvuran bir hasta, bölgedeki ulaşım sorunu nedeniyle ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Van\'ın Başkale ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayeti olan hasta helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı
06.01.2024 - 13:24,  Güncelleme: 13:25
Abone Ol

Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayeti olan hasta, helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başkale Devlet Hastanesine şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvuran 37 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter görevlendirildi. Hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Başkale, Van, Ulaşım, Acil Durum, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayeti olan hasta helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35
Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti
14:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50
45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu

Son Dakika
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35 Yumruk atan mı yumruğu yiyen mi? Bahçeli tarafını seçti
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50 45 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs, Tünelde Yakalandı
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:15 Kars'ta yapılan kardan şehit heykelleri duygusal anlar yaşatıyor
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 14:58:27. #1.13#
SON DAKİKA: Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayeti olan hasta helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement