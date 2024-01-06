Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayeti olan hasta, helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başkale Devlet Hastanesine şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvuran 37 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter görevlendirildi. Hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - VAN