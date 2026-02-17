Van\'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 43 kilo 935 gram skunk ve 34 kilo 595 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 43 kilo 935 gram skunk ve 34 kilo 595 gram metamfetamin olmak üzere toplamda 78 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - VAN