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Van'da yıldırım çarpması sonucu 1 korucu hayatını kaybetti

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 korucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sularında Çatak ilçesi Belbukan Bölgesi'nde meydana geldi. Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka Bölgesinde bulunan Belbukan Kalekol Üs Bölgesinde görevli korucu Çetin Şeylan, yıldırım düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Korucu Şeylanın cenazesi yanındakiler tarafından otopsisi yapılmak üzere Çatak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Olayı duyan Seylan'ın yakınları hastaneye akın etti.