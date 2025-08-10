Van\'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Gevaş ana cadde üzerinde meydana geldi. Mesut Özel yönetimindeki 65 ACU 720, Ersin Kayan idaresindeki 27 AGF 496, Mesut Candoruk yönetimindeki 34 GND 765 ve Sezer Kaynakçı idaresindeki 34 MNP 666 plakalı araçlar henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda ise madde hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN