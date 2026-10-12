Van Gevaş\'ta bir evde çıkan yangın, itfaiye sayesinde çevreye sıçramadan söndürüldü

Van Gevaş'ta bir evde çıkan yangın, itfaiye sayesinde çevreye sıçramadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Akbulut Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin 112'ye ihbarıyla gelen Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.
Van'ın Gevaş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye Akbulut Mahalle'de bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.
Kaynak: İHA
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