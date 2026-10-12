Van Gevaş\'ta bir evde çıkan yangın, itfaiye sayesinde çevreye sıçramadan söndürüldü

Van'ın Gevaş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye Akbulut Mahalle'de bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.