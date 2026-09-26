Van Gevaş\'ta hafif ticari kamyonet ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde hafif ticari kamyonet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Gevaş yolu üzerinde bulunan Atalan Mahallesi civarında meydana geldi. Seyir halindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.