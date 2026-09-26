Van Gevaş\'ta hafif ticari kamyonet ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Van Gevaş'ta hafif ticari kamyonet ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Gevaş ilçesinde Van-Gevaş yolu üzerindeki Atalan Mahallesi civarında kapalı kasa hafif ticari kamyonet ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van'ın Gevaş ilçesinde hafif ticari kamyonet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Gevaş yolu üzerinde bulunan Atalan Mahallesi civarında meydana geldi. Seyir halindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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