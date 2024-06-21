Van Gölü'ne giren şahıstan haber alınamıyor - Son Dakika
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Van Gölü'ne giren şahıstan haber alınamıyor

Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü'ne giren bir kişi akıntıya kapılarak kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

21.06.2024 02:47
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Van Gölü'ne giren şahıstan haber alınamıyor

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne giren şahıstan haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğlen vakti Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulun Çarparak Adası yakınındaki Van Gölü kıyısında meydana geldi. Serinlemek için 3 arkadaşıyla Van Gölü'ne giren şahıs, akıntıya kapılıp kıyıdan uzaklaşarak bir daha sudan çıkmadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, ambulans, jandarma ekipleri ile dalgıç sevk edildi. Ekipler, akşama kadar gölde yaptıkları aramada şahsa ulaşamayınca karanlığın çökmesiyle arama sonlandırıldı. Arama çalışmaları sabah yeniden başlayacak.

Kaynak: İHA

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