Van'ın Gevaş ilçesinde otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'ın Gevaş ilçesinde otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

Van\'ın Gevaş ilçesinde otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.03.2024 16:07  Güncelleme: 16:12
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Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin Aladüz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BP 2636 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Gevaş ilçesinde otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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