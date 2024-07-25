Van\'ın Özalp ilçesinde bin bağ ot yangında yandı

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VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bin bağ ot yandı.

İlçenin Aşağı Tulgalı Mahallesi'nde ikamet eden Dilaver Akcan'a ait ot yığınında, belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bin bağ ot ise yanarak kullanılamaz hale geldi. - VAN