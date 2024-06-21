Van'ın Özalp ilçesinde yan yana bulunan evlerde yangın çıktı

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Van'ın Özalp ilçesinde iki kişiye ait yan yana bulunan tandır evi, ahır ve odunlukta yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Kırçali Mahallesi'nde meydana geldi. Bedir ve Zülküf Kaplan'a ait bitişik olan ahır, odunluk ve tandır evinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yapılarda hasar meydana geldi. - VAN