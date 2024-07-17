Van'ın Tuşba ilçesinde 4 ayrı noktada anız ve tarla yangını çıktı - Son Dakika
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Van'ın Tuşba ilçesinde 4 ayrı noktada anız ve tarla yangını çıktı

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Yumrutepe, Topaktaş, Mollakasım ve Van-Erciş yolu üzerinde meydana gelen anız ve tarla yangınları, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Tuşba İtfaiye Grup Amirliği, yangın ihbarlarını alarak 4 ayrı bölgeye ekipler gönderdi. İtfaiye ekipleri, yangınları büyümeden kontrol altına almayı başardı.

17.07.2024 09:26
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Van'ın Tuşba ilçesinde 4 ayrı noktada meydana gelen anız ve tarla yangını itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangınlar, Tuşba ilçesine bağlı Yumrutepe, Topaktaş, Mollakasım ve Van- Erciş yolu üzerinde meydana geldi. Yangın ihbarlarını alan Tuşba İtfaiye Grup Amirliği, 4 ayrı bölgeye 4 ayrı ekip sevk etti. Anız ve tarla yangınlarına ivedilikle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangınları büyümeden kontrol altına aldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Tuşba ilçesinde 4 ayrı noktada anız ve tarla yangını çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Tuşba ilçesinde 4 ayrı noktada anız ve tarla yangını çıktı - Son Dakika
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