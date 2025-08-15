Van Jandarma Komutanı: Mücahit Avkıran Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Van İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Mücahit Avkıran görevine başladı.
Bugün Van İl Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Tuğgeneral Mücahit Avkıran, geçmişte üstlendiği çeşitli komutanlık ve karargah görevlerinde gösterdiği başarı ve tecrübelerini, Van'ın huzur ve güvenliğine katkı sunmak için sürdüreceğini belirterek, "Van İl Jandarma Komutanlığı olarak milletimizin huzuru, devletimizin bütünlüğü ve güvenliğimiz için fedakarca görev yapmaya, saygıdeğer halkımızın desteği ve güveniyle devam edeceğiz" dedi. - VAN
